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Регион
13 апреля, 05:59

Появилось видео с допросом подростка из Донецка, готовившего теракт в школе

Школьник из ДНР, который пытался устроить теракт в здании учебного учреждения в Донецке, рассказал о причинах подобных намерений. Подросток отметил, что у него не сложились отношения с одноклассниками.

Признание подростка из Донецка, готовившего теракт в школе. Видео © ФСБ

«У меня изначально появилась мысль такая, из-за того, что отношения с одноклассниками были не очень. Хотелось бы всем отомстить. Меня обижали, но я не то чтобы хорошо с ними. Я тоже виноват был в том, что обижали. Вёл себя неправильно просто», — сказал школьник.

Несовершеннолетний добавил, что одноклассники казались ему странными.

Как заявил подросток, у него часто случается бессонница, а также имеется синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Школьник также отметил, что отправлял своему другу расчленёнку «просто, чтобы поржать».

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Напомним, ранее стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в школе в Донецке. В гаджетах несовершеннолетнего нашли материалы насильственного, экстремистского и террористического содержания, а также инструкции по изготовлению бомбы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / LIDERO

Тимур Хингеев
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