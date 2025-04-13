Появилось видео с допросом подростка из Донецка, готовившего теракт в школе

Школьник из ДНР, который пытался устроить теракт в здании учебного учреждения в Донецке, рассказал о причинах подобных намерений. Подросток отметил, что у него не сложились отношения с одноклассниками.

«У меня изначально появилась мысль такая, из-за того, что отношения с одноклассниками были не очень. Хотелось бы всем отомстить. Меня обижали, но я не то чтобы хорошо с ними. Я тоже виноват был в том, что обижали. Вёл себя неправильно просто», — сказал школьник.