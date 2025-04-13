«Вялой» немецкой армии установили срок готовности к войне

Вооружённые силы Германии должны обрести к 2029 году избавиться от вялости и обрести полную боеготовности для участия в возможном конфликте. Об этом заявил генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер в интервью немецкой газете Welt.

Бройер объяснил выбор 2029 года «возможной угрозой» нападения России на страну НАТО. Он подчеркнул, что Германия планирует обучить около 100 тысяч резервистов к концу 2020-х годов. Общая численность немецких войск должна составить 460 тысяч человек, из которых 200 тысяч будут действующими военнослужащими.

«2029 (год. — прим. Life.ru) — наша цель, к этому времени мы должны быть в состоянии полной боеготовности», — заявил Бройер в интервью немецкой газете Welt.