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Регион
13 апреля, 04:38

«Вялой» немецкой армии установили срок готовности к войне

Welt: Германия должна быть готова к военному конфликту к 2029 году

Берлин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Берлин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Вооружённые силы Германии должны обрести к 2029 году избавиться от вялости и обрести полную боеготовности для участия в возможном конфликте. Об этом заявил генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер в интервью немецкой газете Welt.

Бройер объяснил выбор 2029 года «возможной угрозой» нападения России на страну НАТО. Он подчеркнул, что Германия планирует обучить около 100 тысяч резервистов к концу 2020-х годов. Общая численность немецких войск должна составить 460 тысяч человек, из которых 200 тысяч будут действующими военнослужащими.

«2029 (год. — прим. Life.ru) — наша цель, к этому времени мы должны быть в состоянии полной боеготовности», — заявил Бройер в интервью немецкой газете Welt.

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Антон Голыбин
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