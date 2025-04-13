«Вялой» немецкой армии установили срок готовности к войне
Welt: Германия должна быть готова к военному конфликту к 2029 году
Берлин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira
Вооружённые силы Германии должны обрести к 2029 году избавиться от вялости и обрести полную боеготовности для участия в возможном конфликте. Об этом заявил генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер в интервью немецкой газете Welt.
Бройер объяснил выбор 2029 года «возможной угрозой» нападения России на страну НАТО. Он подчеркнул, что Германия планирует обучить около 100 тысяч резервистов к концу 2020-х годов. Общая численность немецких войск должна составить 460 тысяч человек, из которых 200 тысяч будут действующими военнослужащими.
«2029 (год. — прим. Life.ru) — наша цель, к этому времени мы должны быть в состоянии полной боеготовности», — заявил Бройер в интервью немецкой газете Welt.
Ранее немецкие СМИ сообщали о попытках переписать историю Второй мировой войны путём игнорирования роли СССР в победе над нацизмом. Отказ от приглашения российской делегации на памятные мероприятия вызвал критику в немецком обществе. Junge Welt заявил, что забвение прошлого может привести к новой войне.