Над Землёй взошла весенняя Розовая Луна

Над Землёй заметили Розовую Луну — ежегодное весеннее явление, которое получило название от цветения флокса шиловидного, или розового мха на востоке Северной Америки. Люди делятся фотографиями в соцсети Х.





Первое весеннее полнолуние также принято называть Пасхальным, так как его используют для определения даты Пасхи каждый новый год. На самом деле Луна становится розовой, так как её закрывает тень Земли, поэтому количество солнечного света, которое ночное светило отражает, уменьшается.