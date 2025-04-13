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13 апреля, 06:15

Над Землёй взошла весенняя Розовая Луна

Розовая Луна в США. Обложка © Х / FryPeggy1

Розовая Луна в США. Обложка © Х / FryPeggy1

Над Землёй заметили Розовую Луну — ежегодное весеннее явление, которое получило название от цветения флокса шиловидного, или розового мха на востоке Северной Америки. Люди делятся фотографиями в соцсети Х.

  • Розовая Луна в США. Фото © Х / elainalouisa
    Розовая Луна в США. Фото © Х / elainalouisa
  • Розовая Луна в США. Фото © Х / WilderRob4132
    Розовая Луна в США. Фото © Х / WilderRob4132

Розовая Луна в США. Фото © Х / elainalouisa

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Первое весеннее полнолуние также принято называть Пасхальным, так как его используют для определения даты Пасхи каждый новый год. На самом деле Луна становится розовой, так как её закрывает тень Земли, поэтому количество солнечного света, которое ночное светило отражает, уменьшается.

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Ранее Life.ru подробно рассказывал про явление Розовой Луны. Помимо невероятно красивого вида, она может влиять на знаки зодиака. Розовая Луна подарила нам множество возможностей. Главное быть готовыми воспользоваться ими.

Николай Рюмин
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