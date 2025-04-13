Суд объяснил, в каком случае отец не получит выплату за гибель сына на СВО
Верховный Суд: Выплату за гибель на СВО не получат отцы, не платившие алименты
Выплату за гибель на СВО не получат отцы, не платившие алименты. Обложка © VK / Минобороны РФ
Верховный суд РФ разъяснил, что компенсацию за гибель военного на СВО могут получить только родители, добросовестно выполнявшие свои обязанности в его детстве. Об этом сообщило агентство РИА «Новости», изучившее соответствующее определение суда.
Спор возник между бывшими супругами из Архангельска, потерявшими сына, мобилизованного и погибшего в ДНР. Закон предусматривает выплату семье погибшего 5 миллионов рублей и другие пособия. Мать настаивала, что отец не достоин компенсации, так как не воспитывал сына, уклонялся от родительских обязанностей, не заботился о его развитии, злоупотреблял алкоголем и даже применил насилие к ней и ребёнку. Свидетели и школа подтвердили её слова, а задолженность отца по алиментам превысила 600 тысяч рублей.
Нижестоящие суды отказали женщине, указав, что сын поддерживал связь с отцом, помогал ему и не был лишён родительских прав. Однако ВС РФ подчеркнул, что выплаты призваны не только покрыть материальные потери, но и выразить признательность за воспитание достойных защитников Отечества. Суд отметил, что компенсация полагается лишь тем родителям, которые должным образом заботились о ребёнке, а уклонение от обязанностей, включая неуплату алиментов, может лишить права на выплаты.
Верховный суд отменил прежние решения и отправил дело на пересмотр с учётом своих выводов.
Ранее Life.ru рассказывал о другой ситуации с выплатами бойцам спецоперации. Супруга участника СВО публично изменяла сражавшемуся в Курской области мужу, а когда он погиб при исполнении воинского долга, получила все положенные выплаты от Минобороны, несмотря на то, что бракоразводный процесс уже был начат.