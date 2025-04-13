Суд объяснил, в каком случае отец не получит выплату за гибель сына на СВО

Верховный суд РФ разъяснил, что компенсацию за гибель военного на СВО могут получить только родители, добросовестно выполнявшие свои обязанности в его детстве. Об этом сообщило агентство РИА «Новости», изучившее соответствующее определение суда.

Спор возник между бывшими супругами из Архангельска, потерявшими сына, мобилизованного и погибшего в ДНР. Закон предусматривает выплату семье погибшего 5 миллионов рублей и другие пособия. Мать настаивала, что отец не достоин компенсации, так как не воспитывал сына, уклонялся от родительских обязанностей, не заботился о его развитии, злоупотреблял алкоголем и даже применил насилие к ней и ребёнку. Свидетели и школа подтвердили её слова, а задолженность отца по алиментам превысила 600 тысяч рублей.

Нижестоящие суды отказали женщине, указав, что сын поддерживал связь с отцом, помогал ему и не был лишён родительских прав. Однако ВС РФ подчеркнул, что выплаты призваны не только покрыть материальные потери, но и выразить признательность за воспитание достойных защитников Отечества. Суд отметил, что компенсация полагается лишь тем родителям, которые должным образом заботились о ребёнке, а уклонение от обязанностей, включая неуплату алиментов, может лишить права на выплаты.

Верховный суд отменил прежние решения и отправил дело на пересмотр с учётом своих выводов.