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13 апреля, 06:57

В Нижегородской области пьяный лихач сбил двух подростков, 16-летняя девочка погибла

В Нижегородской области пьяный водитель сбил двух подростков, один из них погиб

В Нижегородской области парень сбил подростков. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bilanol

В Нижегородской области парень сбил подростков. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bilanol

В Нижегородской области на пешеходном переходе пьяный водитель снёс двух 16-летних подростков. Один из них скончался. Об этом докладывает СК РФ.

ДТП в Нижегородской области. Видео © Telegram / Нижегородский Следком

По данным следствия, вечером 12 апреля на трассе Кстово-Дальнее Константиново водитель Chevrolet Aveo сбил двух подростков, пересекавших дорогу пешеходному переходу. В итоге 16-летняя девушка от полученных травм скончалась на месте, а 16-летний парень попал в больницу.

«Девятнадцатилетний водитель задержан в качестве подозреваемого. Установлено, что на момент совершения ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.

Правоохранители завели уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Оренбургской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погиб человек, ещё трое госпитализированы с травмами. Лобовое столкновение автомобилей случилось неподалёку от населённого пункта Дружба на трассе Соль-Илецк – Оренбург.

Николай Рюмин
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