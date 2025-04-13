Россиянам напомнили об истории и глубоком значении праздника Вербного воскресенья
Священник Тхелидзе: Суть Вербного воскресенья — не в обряде освящения верб
Россиянам напомнили об истории и глубоком значении праздника Вербного воскресенья. Обложка © Life.ru / Шедеврум
В это воскресенье, 13 апреля, православные празднуют Вербное воскресенье — день, предшествующий Страстной неделе перед Пасхой. О глубоком смысле праздника kp.ru поведал священник Альвиан Тхелидзе.
Он подчеркнул, что суть торжества — не в обряде освящения верб, а в воспоминании о входе Иисуса Христа в Иерусалим. Тогда Спасителя, недавно воскресившего Лазаря и прославившегося чудесами, толпа встречала с ликованием, но спустя дни те же голоса требовали Его распятия. Священник отметил, что эта двойственность напоминает, как близко восторг может граничить с предательством. В память об этом верующие несут в храмы ветви вербы, отражая евангельские события.
Праздник побуждает задуматься о внутренней чистоте, укрепить связь с близкими и отложить повседневную суету, избегая осуждения и злых слов.
Вербное воскресенье — христианский праздник, отмечаемый за неделю до Пасхи. Он посвящён входу Иисуса Христа в Иерусалим, когда его встречали пальмовыми ветвями. В России вместо пальм используют вербы, символизирующие радость и обновление. В этот день верующие посещают службы, освящают веточки вербы и готовятся к Страстной неделе. Подробнее об этом празднике — на сайте Life.ru.