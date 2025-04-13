Россиянам напомнили об истории и глубоком значении праздника Вербного воскресенья

Он подчеркнул, что суть торжества — не в обряде освящения верб, а в воспоминании о входе Иисуса Христа в Иерусалим. Тогда Спасителя, недавно воскресившего Лазаря и прославившегося чудесами, толпа встречала с ликованием, но спустя дни те же голоса требовали Его распятия. Священник отметил, что эта двойственность напоминает, как близко восторг может граничить с предательством. В память об этом верующие несут в храмы ветви вербы, отражая евангельские события.