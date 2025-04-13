Живёт в селе и не работает: Составлен алкоголь типичного алкоголика в России

Эксперты составили портрет среднестатистического россиянина, регулярно употребляющего алкоголь. Чаще всего это мужчина 55-59 лет, который проживает в крупном селе и не имеет постоянной работы (или занят на низкоквалифицированных позициях), сообщила в беседе с РИА «Новости» доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Портрет основан на данных комплексного исследования условий жизни россиян, проведённого Росстатом в 2024 году. В исследовании участвовали 60 тысяч домохозяйств, а учитывались данные россиян старше 15 лет. При анализе принимались во внимание место проживания, пол, возраст, занятость и условия труда.

Лебединская уточнила, что под «злоупотреблением алкоголем» в данном контексте понимается его практически ежедневное употребление. Согласно Росстату, 54,3% россиян употребляют алкоголь эпизодически (несколько раз в месяц или только по праздникам), и лишь 0,6% делают это почти каждый день.

Наибольшая концентрация таких людей наблюдается в крупных сёлах и больших сельских поселениях с населением от 1 до 5 тысяч человек. Среди городов наибольший процент ежедневно пьющих проживает в населённых пунктах с населением от 100 до 250 тысяч жителей.

Статистика показывает, что мужчины в России значительно чаще, чем женщины, сталкиваются с проблемой алкогольной зависимости. Ежедневное употребление алкоголя встречается в 10 раз чаще среди мужчин (1%) по сравнению с женщинами (0,1%). Наиболее подвержены риску злоупотребления алкоголем люди в возрасте 55-59 лет, особенно не имеющие постоянной работы. Среди трудоустроенных ежедневное употребление алкоголя чаще встречается у неквалифицированных рабочих, занятых на тяжёлых или опасных работах.

«Граждане, которые идентифицируют себя как употребляющие алкоголь каждый день, в течение длительного периода ищут работу, среди алкогольных напитков предпочитают водку и коньяк, реже пиво, а шампанское и игристые вина практически не рассматривают», — отметила Лебединская.

Эксперт подчеркнула, что работающие россияне, которые считают свою позицию тяжёлой или напряжённой, предпочитают снимать стресс пивом или крепкими алкогольными напитками.

Мужской портрет человека, злоупотребляющего спиртными напитками, в целом соответствует общероссийским тенденциям. Однако женский профиль имеет заметные отличия. Удивительно, но наибольшая доля женщин, ежедневно употребляющих алкоголь, приходится на жительниц самых маленьких сёл (до 200 человек), причём в неожиданно юном возрасте 18-19 лет. Этот показатель (0,5%) даже выше, чем у следующей возрастной группы 30-34 года (0,3%).

Женский портрет алкоголика в РФ. Фото © Life.ru / Kandinsky 3.1

В противовес этому, «трезвенник» выглядит совершенно иначе. Это, как правило, молодые люди 25-29 лет, занятые на легкой и безопасной работе, высококвалифицированные специалисты или управленцы, проживающие в городах среднего размера.

Среднестатистический трезвенник. Фото © Life.ru / Kandinsky 3.1

«Достаточно отчётливо наблюдается тенденция к снижению потребления алкогольных напитков среди представителей поколения зумеров (родившихся с середины 1990-х до начала 2010 годов). Доля абстинентов (лиц, которые совсем не употребляют алкоголь) среди зумеров составляет 54%», — утверждает завкафедры международных экономических отношений РАНХиГС Татьяна Подольская.