Стало известно, где могут построить вторую АЭС в Белоруссии

В Белоруссии рассматривают два места для строительства АЭС — допблок БелАЭС в Островце и новая АЭС в Могилёвской области. Об этом доложил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в беседе с РИА «Новости». Дипломат пояснил, что республика хочет продолжать сотрудничество с РФ в сфере атомной энергетики.

«Сейчас рассматриваются варианты строительства в Белоруссии либо дополнительного, третьего, энергоблока уже действующей БелАЭС в Островце, либо новой двухблочной АЭС в Могилёвской области», — сказал Полищук.

К середине года должна закончиться работа по обоснованию строительства второй АЭС в Белоруссии, сказал Полищук. Для этого сформирована рабочая группа. Уже проведено несколько встреч, где решали вопросы локации, ценников, типа реактора и сроков строительства.