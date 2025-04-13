Непризнанная страна предложила США порт и взлётно-посадочную полосу в обмен на признание

В попытке добиться признания со стороны США, непризнанная республика Сомалиленд, готова предоставить американцам возможность арендовать свой порт и аэродром в обмен на признание независимости президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом. Об этом сообщает New York Times.

«Теперь она (непризнанная республика Сомалиленд. — Прим. Life.ru) хочет заключить сделку с президентом Трампом, в рамках которой США арендовали бы порт и взлётно-посадочную полосу в обмен на долгожданный статус государства», — говорится в публикации издания.

Как сообщает New York Times, речь идёт о порте Бербера на Красном море и взлётно-посадочной полосе в местном международном аэропорту. Эта полоса, построенная Советским Союзом и достигающая 4,1 км, является одной из самых длинных в Африке.