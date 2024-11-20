Дональд Трамп может признать Республику Сомалиленд государством

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп может признать Республику Сомалиленд в качестве независимого государства. Бывший министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон сообщил, что обсуждал с политиком возможность официального решения, пишет Independent.

Уильямсон выразил уверенность, что Трамп займётся этим вопросом сразу после вступления в должность президента США в январе. В статье также отмечается, что Трамп готов признать Сомалиленд, который ранее был британским протекторатом, как самостоятельное государство.