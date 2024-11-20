Дональд Трамп может признать Республику Сомалиленд государством
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп может признать Республику Сомалиленд в качестве независимого государства. Бывший министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон сообщил, что обсуждал с политиком возможность официального решения, пишет Independent.
Уильямсон выразил уверенность, что Трамп займётся этим вопросом сразу после вступления в должность президента США в январе. В статье также отмечается, что Трамп готов признать Сомалиленд, который ранее был британским протекторатом, как самостоятельное государство.
Ранее Трамп подтвердил информацию о том, что в США могут ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с массовой депортацией нелегальных мигрантов. Республиканец считает, что будет вынужден выполнить своё предвыборное обещание и осуществить депортацию мигрантов, что уже стало предметом активных обсуждений в стране. Миграционный кризис стал одним из центральных тем предвыборной кампании в США.
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