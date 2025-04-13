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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
13 апреля, 08:37

В Крыму призвали создать новую стратегию защиты российских границ

Константинов: По окончании СВО требуется новая стратегия защиты границ России

В Крыму заявили о новой стратегии защиты РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

В Крыму заявили о новой стратегии защиты РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

После завершения спецоперации на Украине России потребуется разработать новую стратегию по защите собственных границ. Об этом заявил Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА «Новости».

«Новую стратегию после завершения СВО должны определить военные. Она нужна, с учётом тех вызовов, которые стоят перед нашей страной, и агрессивных планов, вынашиваемых западными странами», — пояснил Константинов.

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Ранее Константинов заявил, что не следует ожидать скорого разрешения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что «быстро только кошки родятся», добавив, что если ситуация разрешится в течение года, это станет значимым событием в истории.

Николай Рюмин
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