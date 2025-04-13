В Крыму призвали создать новую стратегию защиты российских границ

После завершения спецоперации на Украине России потребуется разработать новую стратегию по защите собственных границ. Об этом заявил Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА «Новости».

«Новую стратегию после завершения СВО должны определить военные. Она нужна, с учётом тех вызовов, которые стоят перед нашей страной, и агрессивных планов, вынашиваемых западными странами», — пояснил Константинов.