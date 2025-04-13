В Крыму призвали создать новую стратегию защиты российских границ
Константинов: По окончании СВО требуется новая стратегия защиты границ России
В Крыму заявили о новой стратегии защиты РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis
После завершения спецоперации на Украине России потребуется разработать новую стратегию по защите собственных границ. Об этом заявил Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА «Новости».
«Новую стратегию после завершения СВО должны определить военные. Она нужна, с учётом тех вызовов, которые стоят перед нашей страной, и агрессивных планов, вынашиваемых западными странами», — пояснил Константинов.
Ранее Константинов заявил, что не следует ожидать скорого разрешения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что «быстро только кошки родятся», добавив, что если ситуация разрешится в течение года, это станет значимым событием в истории.