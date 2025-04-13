«Никто не ожидал, а ты уже победил»: Боярский высказался о «русском Месси»
Боярский сравнил стиль игры Аршавина с резким ударом клинком
Российский футболист Андрей Аршавин. Обложка © ТАСС / Максим Константинов
Проект к столетию «Зенита» продолжается рассказом об одном из самых ярких футболистов в истории российского футбола — Андрее Аршавине, которого сам Гус Хидинк называл «русским Месси». В юбилейный для сине-бело-голубого клуба год о легендарной «десятке» (под таким номером играл Аршавин в «Зените») рассказали его коллеги и болельщики.
Рассказ о спортвной карьере Андрея Аршавина. Обложка © Телеканал «Санкт-Петербург» / АО «ГАТР»
Шашки vs футбол
В детстве Аршавин подавал большие надежды в шашках, став чемпионом Василеостровского района. Его тренер Александр Перчёнок до сих пор считает, что шашечный мир многое потерял, когда юный гений выбрал футбол.
Путь в «Зените»
В 19 лет Аршавин дебютировал в основе «Зенита» в матче Кубка Интертото против «Брэдфорда». Несмотря на сложные отношения с тренером Юрием Морозовым, который не раз выгонял молодого футболиста с тренировок, к 2001 году Аршавин стал ключевым игроком команды.
«Каждое его проявление на поле является неожиданностью. Всё равно что очень резко сделать укол клинком. Никто не ожидал, а ты уже попал и победил», — рассказал телеканалу «Санкт-Петербург» об Аршавине Народный артист РСФСР Михаил Боярский — давний болельщик «Зенита».
Золотая эпоха
2008 год стал звёздным для Аршавина:
- Победа в Кубке УЕФА (лучший игрок финала)
- Полуфинал Евро-2008 со сборной России
- Номинация на «Золотой мяч»
Английский вояж
Переход в «Арсенал» за 15 млн фунтов принёс:
- «Покер» в ворота «Ливерпуля»
- Ассистентский хет-трик в Лиге чемпионов
- Звание самого эффективного игрока АПЛ-2009
Возвращение домой
Завершив карьеру в 2015 году с третьим чемпионским титулом, Аршавин теперь занимает пост заместителя председателя правления «Зенита» по спортивному развитию. На этой должности он курирует переход воспитанников академии в основную команду.
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