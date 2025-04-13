Производитель Orbit заявил о безопасности жвачки после новостей о слабительном в составе
Производитель жвачек Orbit и Eclipse заявил о безопасности их употребления
Производитель жвачек Orbit и Eclipse заявил о безопасности их употребления. Обложка © Life.ru / Шедеврум
Представители компании Mars, которая занимается выпуском жвачек Orbit и Eclipse вышли на связь после новостей о слабительном веществе в их составе. В пресс-службе компании пояснили Life.ru, что их жевательная резинка полностью безопасна.
«Жевательная резинка, выпускаемся компанией Mars, полностью безопасна для потребления и соответствует всем требованиям законодательства в области безопасности пищевой продукции. <…> Если жевать 1-2 подушечки жевательной резинки без сахара 10-15 минут после еды, то это будет дополнительным ритуалом заботы о здоровье полости рта», — пояснили в компании.
Там также подчеркнули, что в состав резинки без сахара входит сорбитол, который при чрезмерном употреблении может оказывать слабительный эффект, о чём указано на упаковке. Компания отметила, что такая реакция возможна из-за переедания продукта или индивидуальной непереносимости компонентов.
Ранее сообщалось, что россиянка больше полугода страдала от проблем с ЖКТ из-за слабительного вещества, которое позже обнаружили в составе жвачки. 42-летняя Екатерина заработала вздутие, тошноту и диарею, употребляя жвачку. Однако врачи не сразу смогли найти источник проблемы, поэтому пациентке приходилось исключать продукты из рациона наугад. Выяснилось, что в составе Mentos, Eclipse, Dirol и Orbit содержится сорбитол, который и вызывал такую реакцию ЖКТ.