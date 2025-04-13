«У нас — более-менее»: Роднина сравнила системы подготовки спортсменов в РФ и США

Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина сравнила системы подготовки спортсменов в России и США. В интервью Sport24 она отметила, что в отечественной системе отсутствуют такие важные элементы, как школьный и студенческий спорт. При этом в Штатах этим направлениям уделяется важное значение.

«Я не могу сравнить спорт в Америке и России. У них абсолютно выстроенная система школьного спорта. Для них спорт — социальная программа, здоровье нации, повышенная работоспособность, достижения и продолжительность жизни», — отметила она.

Роднина отметила, что в России существует система подготовки спортсменов высокого уровня, но подчеркнула, что она развита лишь «более-менее» и не охватывает все виды спорта.

«У нас только есть более-менее система подготовки спортсменов высшей категории, и то не во всех видах спорта», — сказала депутат.

Среди преимуществ российской системы физической культуры Роднина отметила детско-юношеский спорт. Это направление, по словам парламентария, россияне придумали сами и продолжают активно развивать.