«Человек-паук» не наша тема»: Педагог призвала делать добрые и патриотические игрушки для детей

В России началась работа по стандартизации детских игрушек с учётом семейных ценностей. Как отметила учительница начальных классов Алина Клейменова, среди продукции на полках магазинов встречаются изделия, которые могут негативно влиять на детей.

«Но тут от родителей тоже многое зависит, как мы преподносим ребёнку игрушку. К примеру, у меня есть ученик, который приносит в школу детское оружие. И дома ему должны объяснить, что это за игрушка», — пояснила педагог в беседе с 360.ru.

Как пример хорошей концепции для патриотических игрушек собеседница телеканала привела Чебурашку. По её мнению, сейчас настало время, когда герои советских мультфильмов могут пережить «Ренессанс».

Особую озабоченность вызывает обилие игрушек, созданных по мотивам зарубежного контента, такого как франщиза «Человек-паук». Клейменова считает, что приоритет должен отдаваться качественным изделиям, которые не только безопасны, но и несут доброту и положительные эмоции. Эксперт также обратила внимание на необходимость защиты детской психики от негативного влияния современного контента.