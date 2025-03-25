Психолог объяснила феномен популярности детских западных кукол в гробах Monster High
Психолог Ковалёва — о куклах Monster High: Дети по-другому относятся к смерти
Куклы Monster High. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AS project
Популярность среди детей жутковатых кукол в гробах серии Monster High объясняется любопытством детей, зачастую ещё не сталкивавшихся с утратой в своей жизни. Об этом рассказала психолог Анна Ковалёва.
«Дети дошкольного и младшего школьного возраста к смерти относятся иначе, чем взрослые. В это время, как правило, ещё нет негативного опыта, связанного с уходом из жизни близких, поэтому сам факт смерти вызывает у детей в лучшем случае любопытство. Многие из них ассоциируют смерть с чем-то временным, вроде сна», — объяснила она «Вечерней Москве».
Собеседница издания добавила, что маркетологи прекрасно понимают детскую психологию. Поэтому компании по производству игрушек используют эти знания, чтобы продавать детям ассоциирующиеся со смертью «хиты».