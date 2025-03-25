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25 марта, 15:52

Психолог объяснила феномен популярности детских западных кукол в гробах Monster High

Психолог Ковалёва — о куклах Monster High: Дети по-другому относятся к смерти

Куклы Monster High. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AS project

Куклы Monster High. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AS project

Популярность среди детей жутковатых кукол в гробах серии Monster High объясняется любопытством детей, зачастую ещё не сталкивавшихся с утратой в своей жизни. Об этом рассказала психолог Анна Ковалёва.

«Дети дошкольного и младшего школьного возраста к смерти относятся иначе, чем взрослые. В это время, как правило, ещё нет негативного опыта, связанного с уходом из жизни близких, поэтому сам факт смерти вызывает у детей в лучшем случае любопытство. Многие из них ассоциируют смерть с чем-то временным, вроде сна», — объяснила она «Вечерней Москве».

Собеседница издания добавила, что маркетологи прекрасно понимают детскую психологию. Поэтому компании по производству игрушек используют эти знания, чтобы продавать детям ассоциирующиеся со смертью «хиты».

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Напомним, ранее в Госдуме рассказали Life.ru, что компания Mattel, продававшая куклы Monster High с игрушечными гробами в комплекте, активно спонсировала ВСУ. А российские общественники призвали запретить эти игрушки, как вредные для детской психики.

Юрий Лысенко
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