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13 апреля, 09:13

Луганский боец Крылов проиграл нокаутом бой с американцем Рейесом в UFC

Никита Крылов и Доминик Рейес. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ufceurasia, nikitakrylovufc

Никита Крылов и Доминик Рейес. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ufceurasia, nikitakrylovufc

Луганский боец ММА Никита Крылов проиграл Доминику Рейесу, американскому ветерану UFC. Их поединок состоялся в рамках турнира UFC 314 в Майами (США).

Бой завершился нокаутом Никиты Крылова в первом раунде. Последние два года россиянин не участвовал в турнирах.

Всего на счету Никиты Крылова 30 побед в 40 профессиональных поединках. До поражения в бою с Рейесом он удерживал серию из трёх побед. У его соперника на счету 15 побед и 4 поражения.

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А ранее Life.ru сообщал о боксёре из Австралии Тиме Цзю, который одержал победу в бою против американца Джозефа Спенсера. Поединок состоялся в австралийском Ньюкасле. Это первый успешный бой австралийца с октября 2023 года.

Мария Любицкая
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