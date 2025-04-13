Луганский боец Крылов проиграл нокаутом бой с американцем Рейесом в UFC

Луганский боец ММА Никита Крылов проиграл Доминику Рейесу, американскому ветерану UFC. Их поединок состоялся в рамках турнира UFC 314 в Майами (США).

Бой завершился нокаутом Никиты Крылова в первом раунде. Последние два года россиянин не участвовал в турнирах.

Всего на счету Никиты Крылова 30 побед в 40 профессиональных поединках. До поражения в бою с Рейесом он удерживал серию из трёх побед. У его соперника на счету 15 побед и 4 поражения.