Луганский боец Крылов проиграл нокаутом бой с американцем Рейесом в UFC
Никита Крылов и Доминик Рейес. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ufceurasia, nikitakrylovufc
Луганский боец ММА Никита Крылов проиграл Доминику Рейесу, американскому ветерану UFC. Их поединок состоялся в рамках турнира UFC 314 в Майами (США).
Бой завершился нокаутом Никиты Крылова в первом раунде. Последние два года россиянин не участвовал в турнирах.
Всего на счету Никиты Крылова 30 побед в 40 профессиональных поединках. До поражения в бою с Рейесом он удерживал серию из трёх побед. У его соперника на счету 15 побед и 4 поражения.
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