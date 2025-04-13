В Московском зоопарке родился малыш капуцина-плаксы, занесённого в Красную Книгу

В Московском зоопарке пополнение: на свет появился детёныш капуцина-плаксы — редкого животного, занесённого в Международную Красную Книгу. Своё название небольшие обезьяны этого вида получили из-за характерных протяжных криков, похожих на человеческий плач.

В Московском зоопарке родился малыш капуцина-плаксы. Видео © VK / Московский зоопарк / Moscow zoo

Родителями в очередной раз стали самка Нори и самец Матрос. В группе капуцинов-плакс уже живут два их подросших детёныша, а также другая пожилая самка Смолли и двое её взрослых детей. Ещё один малыш родился 27 марта.

«Новорождённый детёныш пока очень мал, и мама всё время носит его на себе. Пол детёныша не известен – зоологи не берут его на руки, чтобы не подвергать стрессу. Остальные члены группы уже осторожно осмотрели малыша и обнюхали его. Чуть позже, когда малютка подрастёт, его будут нянчить старшие братья и самка Смолли», — поделилась генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.