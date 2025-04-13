Пользователей WhatsApp призвали обновить приложение из-за опасной уязвимости

В мессенджере WhatsApp для Windows нашли серьёзную уязвимость, благодаря которой мошенники высылают вредоносные программы жертвам. Об этом говорится телеграм-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Компания Meta* предупредила о серьёзной уязвимости в версии WhatsApp для Windows (CVE-2025-30401), которая связана с подменой типа файла и позволяет атакующим отправлять специально созданные вложения, маскируя их под безопасные файлы», — говорится в сообщении.

Сообщается, что преступник может отправить вредоносное ПО, как безопасный документ или картинку. Это упущение убрали в обновлении 2.2450.6. Правоохранители призывают обновить мессенджер до последней версии и не открывать файлы от незнакомцев.

Недавно Life.ru рассказывал, что аферисты пытаются заманить жертв, предлагая установить приложения для выполнения простых задач с обещанием вознаграждения. Например, они предлагают поставить лайки на посты в соцсетях. Как только жертва соглашается и скачивает, их данные пропадают.