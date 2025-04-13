Снявшийся с Брюсом Уиллисом в «Городе грехов» актёр умер в 54 года

Смерть актёра наступила 8 апреля, однако известно об этом стало лишь сегодня. Позднее информацию подтвердил адвокат Джон Слосс. Он не стал раскрывать причину смерти звезды.

Ники Кэтт родился в Южной Дакоте 11 мая 1970 года. В качестве актёра он дебютировал в возрасте 10 лет, появившись в эпизоде сериала «Остров фантазий». В конце 80-х годов Кэтт снялся во многих известных картинах, включая «Калифорнийский дорожный патруль», «Отец Мерфи» и «Херби, любовный жук». Он также запомнился зрителям благодаря роли Клинта Бруно в комедии «Под кайфом и в смятении», где снялись Мэттью Макконахи и Бен Аффлек. В 2005 году актёр сыграл Стука в фильме «Город грехов» с Брюсом Уиллисом и Джессикой Альбой.