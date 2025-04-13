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13 апреля, 09:31

Профессора Гарварда подали в суд на Трампа из-за угрозы лишиться финансирования

Bloomberg: Педагоги Гарварда подали в суд на Трампа из-за угрозы лишиться $9 млрд

Гарвардский университет. Обложка © ТАСС / EPA / CJ GUNTHER

Гарвардский университет. Обложка © ТАСС / EPA / CJ GUNTHER

Профессорско-преподавательский состав Гарвардского университета обратился в суд с иском к администрации президента США Дональда Трампа. Причиной тому стали планы американских властей по пересмотру объёма финансирования учебного заведения в размере 9 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

«Они открыто стремятся навязать Гарвардскому университету политические взгляды и политические предпочтения, продвигаемые администрацией Трампа», — сказано в жалобе профессорского состава.

При этом, как отметили профессора в тексте жалобы, Белый дом не указал причину возможного прекращения финансирования учебного заведения.

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Ранее сообщалось, что журналисты «Голоса Америки»* подали в суд на администрацию Трампа. Иск подан в суд Южного округа штата Нью-Йорк. Журналисты требуют аннулировать положения указа американского лидера, вводящего административные отпуска для работников радиостанции.

* Внесена Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов, заблокирована на территории РФ.

Ольга Сливченко
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