Профессора Гарварда подали в суд на Трампа из-за угрозы лишиться финансирования

Профессорско-преподавательский состав Гарвардского университета обратился в суд с иском к администрации президента США Дональда Трампа. Причиной тому стали планы американских властей по пересмотру объёма финансирования учебного заведения в размере 9 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

«Они открыто стремятся навязать Гарвардскому университету политические взгляды и политические предпочтения, продвигаемые администрацией Трампа», — сказано в жалобе профессорского состава.

При этом, как отметили профессора в тексте жалобы, Белый дом не указал причину возможного прекращения финансирования учебного заведения.

Ранее сообщалось, что журналисты «Голоса Америки»* подали в суд на администрацию Трампа. Иск подан в суд Южного округа штата Нью-Йорк. Журналисты требуют аннулировать положения указа американского лидера, вводящего административные отпуска для работников радиостанции.