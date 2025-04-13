Наши бойцы поразили место размещения оперативно-тактических ракет ВСУ

Бойцы Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) поразили инфраструктуру аэродрома, центр подготовки операторов беспилотников и место размещения оперативно-тактических ракет украинской армии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, месту хранения вооружения и боеприпасов ВСУ, центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, месту размещения оперативно-тактических ракет», — уточнили в ведомстве.

Армия России также нанесла поражение пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и наёмников в 141 районе.