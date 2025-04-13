Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 09:38

Наши бойцы поразили место размещения оперативно-тактических ракет ВСУ

МО РФ: Нанесено поражение месту размещения оперативно-тактических ракет ВСУ

Ракета. Обложка © Midjourney / Life.ru

Ракета. Обложка © Midjourney / Life.ru

Бойцы Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) поразили инфраструктуру аэродрома, центр подготовки операторов беспилотников и место размещения оперативно-тактических ракет украинской армии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, месту хранения вооружения и боеприпасов ВСУ, центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, месту размещения оперативно-тактических ракет», — уточнили в ведомстве.

Армия России также нанесла поражение пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и наёмников в 141 районе.

ВСУ бросили все силы, чтобы удержать последний крупный населённый пункт в Курской области
ВСУ бросили все силы, чтобы удержать последний крупный населённый пункт в Курской области

Ранее ВС РФ освободили ещё один населённый пункт в Донецкой Народной Республике. Под контроль российских военных за минувшие сутки перешёл ещё один населённый пункт — Елизаветовка. Это стало возможным благодаря активным и решительным действиям подразделений группировки войск «Центр».

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar