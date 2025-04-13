Аналитики назвали самые популярные у российских зумеров смартфоны

Крупное исследование потребительских предпочтений молодёжи выявило самые популярные смартфоны среди поколения Z (зумеров). Аналитики изучили данные 3,8 миллиона молодых пользователей за первый квартал 2025 года, чтобы определить реальные тренды на мобильном рынке.

Согласно опубликованным РИА «ФедералПресс» результатам исследования, iPhone 11 оказался абсолютным лидером среди молодёжи, несмотря на шестилетний возраст модели. Его популярность объясняется оптимальным сочетанием цены на вторичном рынке и достаточной производительности для повседневных задач. В топ-5 iOS-устройств также вошли iPhone 13, iPhone 12, iPhone 15 и iPhone 14, что свидетельствует о нежелании молодых пользователей ежегодно обновлять гаджеты.

На Android-рынке первенство захватил Redmi 12 4G, предлагающий удачное соотношение цены и качества. В списке популярных Android-устройств также отметились смартфоны Samsung, Realme, Tecno и Infinix – брендов, делающих ставку на доступные модели с широким функционалом.

Распределение платформ среди молодёжи оказалось практически равным: 51% предпочитают iOS, тогда как 49% используют Android. При этом в брендовом рейтинге Apple с результатом 48% значительно опережает Xiaomi (12%) и Samsung (8%). Особый интерес зумеры проявляют к китайским производителям Tecno и Infinix, активно развивающим бюджетный сегмент.

Эксперты выделяют несколько ключевых тенденций в молодёжных предпочтениях:

готовность пользоваться не самыми новыми, но надёжными моделями

восприятие Apple как статусного бренда

выбор Xiaomi за оптимальное сочетание характеристик и стоимости

растущая популярность китайских производителей в Android-сегменте

Важными критериями выбора для поколения Z стали не только цена и технические характеристики, но и интеграция в цифровую экосистему. Производителям стоит учитывать особые требования этой аудитории, включающие высокую автономность, качество камеры для соцсетей и привлекательный дизайн по доступной цене.

По прогнозам аналитиков, в ближайшие годы продолжится рост доли китайских брендов на российском рынке, тогда как Apple сохранит свои позиции благодаря устойчивому спросу на подержанные iPhone среди молодёжи.