iPhone может подорожать до 3500 долларов из-за решения Трампа

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что введённые им глобальные тарифы помогут вернуть заводы и рабочие места в страну. Однако экономисты и технологические аналитики не столь оптимистичны: эксперты предупреждают о росте цен и последствиях для американских потребителей, пишет CNN.

Одним из ярких примеров стал iPhone. Если Apple перенесёт производство в США, стоимость смартфона может вырасти до $3500, считает Дэн Айвз из Wedbush Securities. По его словам, подобное перемещение потребует не только миллиардных инвестиций, но и нескольких лет — для воспроизведения всей производственной экосистемы, которая десятилетиями формировалась в Азии.

Сейчас около 90% всех iPhone собираются в Китае, а ключевые компоненты — от экранов до чипов — поставляют компании из Тайваня и Южной Кореи. Попытка перенести даже 10% цепочки поставок в США обойдётся Apple примерно в $30 млрд и займёт три года.

Кроме того, по оценкам аналитиков, цены на устройства Apple могут вырасти на 30–43%, даже если производство останется в Азии, но компания начнёт перекладывать тарифные издержки на покупателей.