Сменившего российское гражданство чемпиона мира Цаболова отстранили за допинг

Борца Хетага Цаболова, сменившего российское спортивное гражданство на сербское, дисквалифицировали на шесть лет. Победителя чемпионата мира 2014 года по вольной борьбе отстранили за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщили на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

33-летнему спортсмену запретили участвовать в соревнованиях с 28 июня 2024 года по 27 июня 2030 года за отказ или нежелание пройти процедуру взятия пробы. С 2021 года Цаболов представляет Сербию, под её флагом он завоевал бронзу чемпионатов мира и Европы 2023 года. В составе сборной России борец стал обладателем золота (2014) и серебра (2017) чемпионатов мира.