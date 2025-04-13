«Возможно, скоро»: Дмитриев рассказал о работе по возвращению турниров UFC в Россию

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал о том, что в стране активно ведётся работа по возвращению в Россию турниров UFC — Абсолютного бойцовского чемпионата.

Заявление Дмитриева о возвращении UFC в Россию последовало в ответ на публикацию видеоролика, где президент США Дональд Трамп появляется в качестве гостя на турнире UFC 314 в Майами. Он подчеркнул, что РФПИ и другие международные инвесторы сотрудничают с UFC. Россия с 2018 года и вносят значительный вклад в развитие смешанных единоборств (MMA) в стране.