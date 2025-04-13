«Возможно, скоро»: Дмитриев рассказал о работе по возвращению турниров UFC в Россию
Дмитриев: Работа над возвращением в РФ турниров UFC уже идёт
Турнир UFC. Обложка © ТАСС / Zuma
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал о том, что в стране активно ведётся работа по возвращению в Россию турниров UFC — Абсолютного бойцовского чемпионата.
«Работаем над возобновлением турниров UFC в России. Возможно, скоро», — отметил Дмитриев в соцсети X.
Заявление Дмитриева о возвращении UFC в Россию последовало в ответ на публикацию видеоролика, где президент США Дональд Трамп появляется в качестве гостя на турнире UFC 314 в Майами. Он подчеркнул, что РФПИ и другие международные инвесторы сотрудничают с UFC. Россия с 2018 года и вносят значительный вклад в развитие смешанных единоборств (MMA) в стране.
Ранее стало известно, что российский представитель смешанных единоборств Магомед Анкалаев стал новым чемпионом UFC в полутяжёлом весе. Победу над бразильским бойцом он одержал на турнире, прошедшем в Лас-Вегасе.