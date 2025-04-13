«Это наше будущее»: Певица Нюша призвала поклонников не пренебрегать сортировкой отходов

«Я уделяю этому [cортировке отходов] много времени, потому что это наше будущее. Кто будет об этом думать, как не мы? Это то же самое, если бы мы не убирали мусор из своей квартиры. День не убрали. Два не убрали, три не убрали — тогда буквально через неделю там был бы хаос», — отметила знаменитость в разговоре с Пятым каналом.