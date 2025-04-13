«Это наше будущее»: Певица Нюша призвала поклонников не пренебрегать сортировкой отходов
Певица Нюша призвала поклонников не пренебрегать сортировкой отходов
Певица Нюша. Обложка © VK / Певица Нюша / Nyusha
Певица Нюша (Анна Шурочкина) призвала поклонников заботиться об окружающей среде, занимаясь сортировкой мусора. Её беседа с журналистами на эту тему состоялась на препати музыкальной премии RU.TV.
Певица Нюша призвала фанатов сортировать мусор. Видео © Пятый канал, Фото © Газета «Известия» / Дмитрий Коротаев
«Я уделяю этому [cортировке отходов] много времени, потому что это наше будущее. Кто будет об этом думать, как не мы? Это то же самое, если бы мы не убирали мусор из своей квартиры. День не убрали. Два не убрали, три не убрали — тогда буквально через неделю там был бы хаос», — отметила знаменитость в разговоре с Пятым каналом.
Исполнительница хита «Вою на Луну» убеждена, что технологический прогресс не оправдывает безответственного отношения к природе. Она резко критикует ситуацию с мусорными островами в океане, называя это ненормальным явлением.
Нюша призывает начинать с малого — внедрять домашнюю сортировку отходов как ежедневную практику. Важно, чтобы экологичные привычки стали нормой для каждого, подчеркнула певица, напоминая, что даже небольшие действия миллионов людей способны изменить экологическую ситуацию.
Ранее Life.ru рассказывал, что в некоторых регионах России может измениться расчёт оплаты за вывоз твёрдого мусора. В новой системе стоимость будет привязана не к числу зарегистрированных жильцов, а к площади их жилища.