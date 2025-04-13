«Распят, но жив»: Александр Шоуа рассказал о своём потрясении после ухода солистки

Основатель группы «Непара» Александр Шоуа прокомментировал недавний уход второй солистки коллектива Дарьи Храмовой. Решение певицы начать сольную карьеру шокировало не только его, но и всю группу. Из-за внезапного ухода напарницы Шоуа впал в депрессивные состояния.

«Я был мёртвый практически, то есть во мне только билось сердце и где-то был пульс, в каком-то месте. Психологическое уже было расстройство. <...> Сейчас я держусь. Распят, но жив», — сказал Шоуа в эфире программы «Ты не поверишь!».

Как-то раз певец потерял голос прямо на сцене, ему потребовалась медицинская помощь. Врачи сделали ему укол, а также прописали курс лечения. Однако Шоуа не намерен исполнять советы врачей — он категорически отказывается принимать антидепрессанты и предпочитает лечиться при помощи виски с колой после концертов.