Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 10:56

В США резко сократился турпоток из Европы и Канады после прихода Трампа

В США упал приток туристов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

В США упал приток туристов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Туристический поток из Европы и Канады в США резко сократился после прихода Дональда Трампа на пост президента. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Сообщается, что в марте количество туристов из Западной Европы в США сократилось на 17% по сравнению с 2024 годом. Канадцы также на 20% уменьшили турпоток в Штаты, ущерб оценили в 3,4 миллиарда долларов. В Вашингтоне верят, что ситуация стабилизируется после реализации всех задумок Трампа.

Общее число туристов в США сократилось на 12%. Такой показатель фиксируют впервые с марта 2021 года, когда бушевал коронавирус.

Названы самые популярные направления внутреннего туризма в России
Названы самые популярные направления внутреннего туризма в России

Ранее Life.ru рассказывал, что всё больше россиян предпочитают проводить отпуск в путешествиях по регионам России. По прогнозам, в ближайшие годы туристический поток в регионы вырастет на 8–17%. Это связывают с успешными акциями раннего бронирования на летний и зимний сезоны, а также с развитием автотуризма и активного отдыха.

Николай Рюмин
  • Новости
  • США
  • Канада
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar