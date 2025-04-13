В США резко сократился турпоток из Европы и Канады после прихода Трампа

Туристический поток из Европы и Канады в США резко сократился после прихода Дональда Трампа на пост президента. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Сообщается, что в марте количество туристов из Западной Европы в США сократилось на 17% по сравнению с 2024 годом. Канадцы также на 20% уменьшили турпоток в Штаты, ущерб оценили в 3,4 миллиарда долларов. В Вашингтоне верят, что ситуация стабилизируется после реализации всех задумок Трампа.

Общее число туристов в США сократилось на 12%. Такой показатель фиксируют впервые с марта 2021 года, когда бушевал коронавирус.