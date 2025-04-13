На территории некоторых районов Турции зафиксировали сильнейшие за 30 лет заморозки, которые побили яблоневые, абрикосовые и ореховые сады. Об этом в своих социальных сетях сообщил министр сельского хозяйства страны Ибрагим Юмаклы.

В Турции сильнейшие заморозки побили яблоневые, абрикосовые и ореховые сады. Видео © X / İbrahim Yumaklı

«В марте и апреле, особенно в последние три дня (10, 11, 12 апреля), мы столкнулись с заморозками, снегопадами и градом в результате резких перепадов температуры воздуха. За последние три дня температура местами опустилась до минус 15 градусов, а в некоторых регионах зафиксированы самые низкие температуры за последние 30 лет», — написал он в соцсети Х.

Непогода привела к ущербу для фермеров. По словам министра, государство поддержит пострадавших производителей.