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13 апреля, 10:49

В Турции сильнейшие заморозки побили яблоневые, абрикосовые и ореховые сады

Министр Юмаклы: В Турции зафиксировали сильнейшие за 30 лет заморозки

Сад. Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

Сад. Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

На территории некоторых районов Турции зафиксировали сильнейшие за 30 лет заморозки, которые побили яблоневые, абрикосовые и ореховые сады. Об этом в своих социальных сетях сообщил министр сельского хозяйства страны Ибрагим Юмаклы.

В Турции сильнейшие заморозки побили яблоневые, абрикосовые и ореховые сады. Видео © X / İbrahim Yumaklı

«В марте и апреле, особенно в последние три дня (10, 11, 12 апреля), мы столкнулись с заморозками, снегопадами и градом в результате резких перепадов температуры воздуха. За последние три дня температура местами опустилась до минус 15 градусов, а в некоторых регионах зафиксированы самые низкие температуры за последние 30 лет», — написал он в соцсети Х.

Непогода привела к ущербу для фермеров. По словам министра, государство поддержит пострадавших производителей.

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Холодная погода сохраняется и в Москве. Жителей столицы предупреждали о снеге и гололедице в Вербное воскресенье. По прогнозам синоптиков, после 23:00 и до утра 13 апреля в столице ожидался снег. Температура воздуха опустится ниже нуля. Это может спровоцировать образование гололедицы.

Алена Пенчугина
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