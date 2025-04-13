В Совфеде предложили альтернативу полному запрету шоу «Беременна в 16»

Шоу «Беременна в 16» создаёт искажённое представление о ранней беременности, преподнося сложную жизненную ситуацию как легко разрешимую. Озабоченность по поводу влияния шоу «Беременна в 16» на подростковую аудиторию высказала сенатор Ольга Епифанова.

«Это шоу всегда заканчивается на хорошей ноте: «всё хорошо и нет никаких проблем». Ещё один минус в том, что участницы после таких программ начинают себя слишком широко рекламировать в соцсетях. И создаётся иллюзия, что беременность в 16 лет — дело легко решаемое и преодолимое. А ведь одна из особенностей данного шоу в том, что в нём зачастую участвуют девушки из неблагополучных семей», — приводит слова законодателя «Газета.ru».

Епифанова предложила пересмотреть возрастной рейтинг передачи до 18+, но при этом выступила против полного запрета программы. По её словам, прежде чем что-то запрещать, нужно предложить качественную альтернативу. Простые запретительные меры или формальные школьные лекции не решат проблему.

В качестве конструктивного подхода сенатор советует организовать профессиональное обсуждение формата с привлечением студентов-психологов и социологов. По её мнению, важно проанализировать социальные последствия подобного контента, не ограничиваясь цензурными мерами, но и не замалчивая проблему подростковой беременности. Речь должна идти не столько о запрете, сколько о поиске баланса между свободой творчества и социальной ответственностью, подытожила собеседница издания.