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13 апреля, 11:10

Четырёхлетняя петербурженка опрокинула на себя кастрюлю кипятка и попала в реанимацию

«Рен-ТВ»: В Петербурге ребёнок попал в реанимацию, вылив на себя кипяток

Четырёхлетняя девочка из Санкт-Петербурга оказалась в реанимации после того, как опрокинула на себя электроплиту с кипящей водой. Инцидент произошёл вечером 12 апреля, когда ребёнок потянулся за кружкой. Об этом сообщает «Рен-ТВ».

Родители незамедлительно вызвали скорую помощь, и девочку доставили в больницу. Врачи диагностировали ожоги 20% поверхности тела второй и третьей степени. Состояние ребёнка оценивается как тяжёлое.

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Ранее стало известно, что в Коломне второклассница провалилась в кипяток по дороге в школу. Инцидент произошёл в деревне Зарудня, где под землёй прорвало трубу. Девочка, не заметив опасности, оступилась и упала в горячую воду.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Ольга Сливченко
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