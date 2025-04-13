Четырёхлетняя петербурженка опрокинула на себя кастрюлю кипятка и попала в реанимацию

Четырёхлетняя девочка из Санкт-Петербурга оказалась в реанимации после того, как опрокинула на себя электроплиту с кипящей водой. Инцидент произошёл вечером 12 апреля, когда ребёнок потянулся за кружкой. Об этом сообщает «Рен-ТВ».

Родители незамедлительно вызвали скорую помощь, и девочку доставили в больницу. Врачи диагностировали ожоги 20% поверхности тела второй и третьей степени. Состояние ребёнка оценивается как тяжёлое.