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13 апреля, 11:15

На следующей неделе у Путина запланированы международные контакты

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

На предстоящей неделе российский лидер Владимир Путин проведёт международные контакты. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своём телеграм-канале.

На следующей неделе у Путина запланированы международные контакты. Видео © Telegram / Зарубин

Корреспондент не утоняет, с кем именно поговорит президент России. Известно, что глава государства на неделе займётся вопросами благоустройства городов и совершит региональные поездки. У Путина также запланированы совещания с Совбезом и правительством.

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Ранее в Кремле назвали условие для встречи Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Встреча лидеров обязательно произойдёт, но она требует тщательной подготовки и подходящего момента. Президента России и хозяин Белого дома уже открыто заявляли о намерении провести переговоры.

Алена Пенчугина
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