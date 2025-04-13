На следующей неделе у Путина запланированы международные контакты
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
На предстоящей неделе российский лидер Владимир Путин проведёт международные контакты. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своём телеграм-канале.
На следующей неделе у Путина запланированы международные контакты. Видео © Telegram / Зарубин
Корреспондент не утоняет, с кем именно поговорит президент России. Известно, что глава государства на неделе займётся вопросами благоустройства городов и совершит региональные поездки. У Путина также запланированы совещания с Совбезом и правительством.
Ранее в Кремле назвали условие для встречи Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Встреча лидеров обязательно произойдёт, но она требует тщательной подготовки и подходящего момента. Президента России и хозяин Белого дома уже открыто заявляли о намерении провести переговоры.