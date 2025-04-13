На предстоящей неделе российский лидер Владимир Путин проведёт международные контакты. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своём телеграм-канале.

На следующей неделе у Путина запланированы международные контакты. Видео © Telegram / Зарубин

Корреспондент не утоняет, с кем именно поговорит президент России. Известно, что глава государства на неделе займётся вопросами благоустройства городов и совершит региональные поездки. У Путина также запланированы совещания с Совбезом и правительством.