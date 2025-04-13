Болезнь Альцгеймера полностью отрезала Маргариту Терехову от внешнего мира

Блистательная Миледи из «Трёх мушкетеров», кумир миллионов советских зрителей Маргарита Терехова уже более десяти лет ведёт тяжёлую борьбу с коварным недугом. Актриса, чьи роли в «Собаке на сене», «Зеркале» и «Белорусском вокзале» стали классикой отечественного кино, сейчас полностью отрезана от внешнего мира болезнью Альцгеймера.

Её жизненный путь мог бы стать сценарием для драматического фильма. Родившаяся в военном 1942 году в уральском Туринске, оставшаяся без отца, она прошла путь от золотой медалистки и перспективной спортсменки до одной из самых ярких актрис советского кинематографа. Её Миледи в культовой экранизации «Трёх мушкетёров» до сих пор считается эталонным воплощением этого образа, ради которого Терехова пожертвовала главной ролью в «Москва слезам не верит» и даже прервала беременность, рассказывает «Подмосковье сегодня».

Личная жизнь актрисы была не менее драматичной, чем её экранные роли. Два неудачных брака — с Вячеславом Бутенко и болгарским актёром Савой Хашимовым, рождение дочери Анны, а затем и сына Александра, чьё отцовство она долго скрывала — всё это осталось в прошлом.

С 2011 года актриса перестала появляться на публике, а в 2018 году болезнь окончательно лишила её возможности говорить и передвигаться. По словам детей, сейчас 81-летняя Терехова находится дома, её состояние стабильно, но контакт с внешним миром полностью утрачен.