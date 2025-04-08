Играть будет эта пичуга: Дружинина рассказала, как «Девчата» чуть не остались без Румянцевой

Роль Тоси Кислицыной в «Девчатах» изначально должна была сыграть супруга режиссёра Юрия Чулюкина Наталья Кустинская. Об этом рассказала народная артистка России Светлана Дружинина, исполнившая в фильме роль телефонистки Анфисы Павловны. Она поведала, благодаря кому в ленте появилась Надежда Румянцева, а также раскрыла малоизвестные подробности создания кинокартины.

Неожиданный кастинг

«Изначально Чулюкин рассматривал на эту роль свою жену Наталью Кустинскую. Но она была слишком красивой для этой роли. Также рассматривали Валентину Малявину. Но руководитель проекта Михаил Ромм сказал: «Играть будет эта пичуга», — рассказала артистка в беседе c RT.

Конфликт на площадке

Напряжённая атмосфера царила между Румянцевой и Николаем Рыбниковым. «Рыбников был обижен, что его жену Аллу Ларионову не взяли в фильм, и считал Надю выскочкой, — рассказывает актриса. — А она, в свою очередь, не принимала его, ведь изначально на роль Ильи утвердили красавца Владимира Трещалова».

Несмотря на личную неприязнь, профессионально они работали безупречно. «Тот самый поцелуй в финале — чистая актёрская работа, никаких чувств между ними не было», — подчёркивает Дружинина.

Борьба за роль

Судьба самой Дружининой в проекте висела на волоске. После просмотра материала худсовет потребовал заменить её: «Решили, что Ковригин не уйдёт от статной Анфисы к какой-то пигалице». Но Румянцева с коллегами вступились за Светлану. Компромиссом стало решение убрать её крупные планы и «подрезать» ноги в кадре.

Характер Румянцевой

Надежда Румянцева была не просто милой девчонкой с косичками — она обладала железным характером, с восхищением рассказывает Дружинина. Когда грабители напали на их дом и стали избивать её мужа Вилли Хштояна, артистка ворвалась с утюгом или половником и отбила супруга. Эта история дорого обошлась актрисе — она получила серьёзные травмы, которые впоследствии сказались на её здоровье.

Память о легенде

«Говорить о Наде как о девчонке с косичками, которая нравится только десятиклассникам или незадачливым мальчикам, неверно. Я могу только сказать: светлая память очень талантливому, мощному русскому человеку и русской актрисе», — заключила Светлана Дружинина.

Надежда Румянцева умерла 8 апреля 2008 года. Ей было 77 лет.