На Кубани рыжий пёс внедрился в группу лисиц, которые его приняли за своего

В Краснодарском крае рыжий пёс подружился с дикими лисицами. О необычном объединении рассказала местная жительница. Её слова приводит телеграм-канал Kub Mash.

Пёс дружит с лисицами. Видео © Telegram / Kub Mash

Сообщается, что в районе Юбилейного пёсик бегал и резвился вместе с лисицами, хоть и пугался их громких воплей. Судя по кадрам, лисы приняли пса за своего.