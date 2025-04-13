На Кубани рыжий пёс внедрился в группу лисиц, которые его приняли за своего
В Краснодарском крае рыжий пёс подружился с дикими лисицами
В Краснодарском крае рыжий пёс подружился с дикими лисицами. О необычном объединении рассказала местная жительница. Её слова приводит телеграм-канал Kub Mash.
Пёс дружит с лисицами. Видео © Telegram / Kub Mash
Сообщается, что в районе Юбилейного пёсик бегал и резвился вместе с лисицами, хоть и пугался их громких воплей. Судя по кадрам, лисы приняли пса за своего.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Уфимском районе Башкортостана верный пёс ждёт своего хозяина, который погиб в пожаре. Собака уже три недели лежит около пепелища и продолжает охранять сгоревший дом. Он облаивает всех прохожих.
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