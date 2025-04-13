Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 11:40

На Кубани рыжий пёс внедрился в группу лисиц, которые его приняли за своего

В Краснодарском крае рыжий пёс подружился с дикими лисицами

В Краснодарском крае рыжий пёс подружился с дикими лисицами. О необычном объединении рассказала местная жительница. Её слова приводит телеграм-канал Kub Mash.

Пёс дружит с лисицами. Видео © Telegram / Kub Mash

Сообщается, что в районе Юбилейного пёсик бегал и резвился вместе с лисицами, хоть и пугался их громких воплей. Судя по кадрам, лисы приняли пса за своего.

Ветеринары рассказали, как защитить питомцев от клещей и блох
Ветеринары рассказали, как защитить питомцев от клещей и блох

Ранее Life.ru рассказывал, что в Уфимском районе Башкортостана верный пёс ждёт своего хозяина, который погиб в пожаре. Собака уже три недели лежит около пепелища и продолжает охранять сгоревший дом. Он облаивает всех прохожих.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Marcin Perkowski

Николай Рюмин
  • Новости
  • Животные
  • Общество
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar