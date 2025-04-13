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13 апреля, 11:47

В Бурятии врачи удалили у пациентки огромную опухоль

В Бурятии врачи удалили у пациентки опухоль весом 8 килограммов

В Бурятии врачи удалили у пациентки опухоль весом восемь килограммов. Обложка © Life.ru / Шедеврум

В Бурятии врачи удалили у пациентки опухоль весом восемь килограммов. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Полгода назад женщина из Бурятии почувствовала что-то твёрдое в левом боку. Опухоль двигалась и доставляла неудобство. За помощью россиянка обратилась в Москву, а после в Томск, но хирурги отказывались оперировать её.

В Бурятии врачи удалили у пациентки опухоль весом восемь килограммов. Обложка © VK /Бурятский онкологический диспансeр

В Бурятии врачи удалили у пациентки опухоль весом восемь килограммов. Обложка © VK /Бурятский онкологический диспансeр

Помочь женщине согласились в Бурятии. Врачи удалили из забрюшинного пространства опухоль весом 8 килограммов. Сейчас пациентка чувствует себя отлично, образование отправили на гистологию.

Россиянка десять лет носила на спине 6-килограммовую опухоль, пока та не начала гнить — фото
Россиянка десять лет носила на спине 6-килограммовую опухоль, пока та не начала гнить — фото

Ранее врачи удалили у жительницы Бурятии десятикилограммовую опухоль. Всё началось с небольшого уплотнения, которое заметил гинеколог. Однако пациентка решила обратиться к другому врачу, который успокоил её, сказав, что поводов для беспокойства нет. Спустя полтора года опухоль достигла размера арбуза. Хирурги успешно провели операцию по удалению новообразования и смогли сохранить внутренние органы женщины.

Алена Пенчугина
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