В Бурятии врачи удалили у пациентки огромную опухоль

Полгода назад женщина из Бурятии почувствовала что-то твёрдое в левом боку. Опухоль двигалась и доставляла неудобство. За помощью россиянка обратилась в Москву, а после в Томск, но хирурги отказывались оперировать её.

В Бурятии врачи удалили у пациентки опухоль весом восемь килограммов. Обложка © VK /Бурятский онкологический диспансeр

Помочь женщине согласились в Бурятии. Врачи удалили из забрюшинного пространства опухоль весом 8 килограммов. Сейчас пациентка чувствует себя отлично, образование отправили на гистологию.