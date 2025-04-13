В Бурятии врачи удалили у пациентки огромную опухоль
В Бурятии врачи удалили у пациентки опухоль весом 8 килограммов
В Бурятии врачи удалили у пациентки опухоль весом восемь килограммов. Обложка © Life.ru / Шедеврум
Полгода назад женщина из Бурятии почувствовала что-то твёрдое в левом боку. Опухоль двигалась и доставляла неудобство. За помощью россиянка обратилась в Москву, а после в Томск, но хирурги отказывались оперировать её.
В Бурятии врачи удалили у пациентки опухоль весом восемь килограммов. Обложка © VK /Бурятский онкологический диспансeр
Помочь женщине согласились в Бурятии. Врачи удалили из забрюшинного пространства опухоль весом 8 килограммов. Сейчас пациентка чувствует себя отлично, образование отправили на гистологию.
Ранее врачи удалили у жительницы Бурятии десятикилограммовую опухоль. Всё началось с небольшого уплотнения, которое заметил гинеколог. Однако пациентка решила обратиться к другому врачу, который успокоил её, сказав, что поводов для беспокойства нет. Спустя полтора года опухоль достигла размера арбуза. Хирурги успешно провели операцию по удалению новообразования и смогли сохранить внутренние органы женщины.