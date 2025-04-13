Девушке из Подмосковья грозит до пяти лет тюрьмы за убийство кролика

Жительница подмосковного Фрязино, снявшая на видео жестокое убийство кролика, может столкнуться с серьёзными правовыми последствиями, включая срок в тюрьме длиной до пяти лет. Об этом рассказал юрист Павел Шидловский, основатель Фонда защиты животных Fondanimals.

Он считает, что в действиях девушки явно прослеживаются признаки преступления, предусмотренного статьёй 245 УК РФ о жестоком обращении с животными. Санкции этой статьи предполагают лишение свободы на срок от трёх до пяти лет. Шидловский обратил внимание на особую общественную опасность такого поведения, подчеркнув, что даже если уголовное дело возбудить не удастся, за девушкой необходимо установить постоянный контроль правоохранительных органов.

«На особый контроль и мониторинг хотя бы участковому взять этих людей просто необходимо. Они социально небезопасны», — заявил Шидловский в беседе с интернет-изданием Regions.ru.

Особое возмущение эксперта вызвали попытки оправдать свои действия заявлениями о том, что кролик предназначался для употребления в пищу. Видео демонстрирует не забой сельскохозяйственного животного, а откровенное издевательство, тогда как подобная жестокость и маргинальность не могут не вызывать тревогу, отметил он.

Юрист настаивает, что в данном случае налицо все признаки состава преступления: видеозапись зафиксировала факт жестокого обращения, действия носили публичный характер, а мотивы поведения явно выходят за рамки бытовой необходимости. По словам специалиста, подобные случаи требуют особого внимания со стороны правоохранительных органов, поскольку жестокость по отношению к животным часто свидетельствует о глубоких личностных нарушениях и может быть первым звеном в цепи более серьёзных преступлений.

Скандальный видеоролик появился в Сети пару дней назад. Вскоре после публикации автор стала мишенью для общественного негодования и заявила о травле в свой адрес. Сам ролик, по её словам, был снят в декабре 2024 года.