Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 12:39

«Настоящая вакханалия»: Захарова осудила награждение журналистки из Италии за репортажи о ВСУ

Захарова осудила награждение проникшей в Курскую область журналистки из Италии

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

В российском МИД не остались в стороне от награждения итальянской журналистки, которая проникла на территорию Курской области для подготовки редакционных материалов. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в резкой форме осудила в своём телеграм-канале решение о присуждении работнице СМИ Стефании Баттистини премии «За свободу прессы 2025». Причиной критики стали те самые материалы журналистки из Украины и Курской области, которые высоко отметили члены жюри.

Захарова отметила, что, начиная с февраля 2022 года материалы Баттистини стали отличаться ярко выраженной пропагандистской наклонностью. В них журналистка зачастую стремилась переложить ответственность за военные преступления ВСУ на российскую сторону, а также распространять непроверенную или ложную информацию о действиях ВС РФ.

«Вся эта история — настоящая вакханалия, не что иное как грубое и непростительное оскорбление памяти жертв итальянского фашизма и германского нацизма, глумление над их идеалами, совершаемое буквально над их могилами», — написала представитель МИД.

Захарова: Запад относится к Зеленскому с брезгливостью и не скрывает этого
Захарова: Запад относится к Зеленскому с брезгливостью и не скрывает этого

Ранее сообщалось, сколько ВСУ платили «‎избранным» наёмникам-головорезам за прорыв к Курску. Это стало известно из материалов уголовного дела вояки, который заочно осуждён российским судом на 25 лет за наёмничество на стороне Украины.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Мария Захарова
  • Италия
  • Журналисты
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar