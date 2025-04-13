«Настоящая вакханалия»: Захарова осудила награждение журналистки из Италии за репортажи о ВСУ

В российском МИД не остались в стороне от награждения итальянской журналистки, которая проникла на территорию Курской области для подготовки редакционных материалов. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в резкой форме осудила в своём телеграм-канале решение о присуждении работнице СМИ Стефании Баттистини премии «За свободу прессы 2025». Причиной критики стали те самые материалы журналистки из Украины и Курской области, которые высоко отметили члены жюри.

Захарова отметила, что, начиная с февраля 2022 года материалы Баттистини стали отличаться ярко выраженной пропагандистской наклонностью. В них журналистка зачастую стремилась переложить ответственность за военные преступления ВСУ на российскую сторону, а также распространять непроверенную или ложную информацию о действиях ВС РФ.

«Вся эта история — настоящая вакханалия, не что иное как грубое и непростительное оскорбление памяти жертв итальянского фашизма и германского нацизма, глумление над их идеалами, совершаемое буквально над их могилами», — написала представитель МИД.