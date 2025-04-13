Переговоры между Россией и Украиной состоятся в Турции
CNN Türk: В Анкаре 15-16 апреля пройдёт встреча Москвы и Киева по Чёрному морю
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В Анкаре 15-16 апреля пройдут переговоры России и Украины по вопросам безопасности судоходства в Чёрном море. Такими данными поделился турецкий телеканал CNN Türk со ссылкой на Минобороны страны.
«В штабе ВМС Турции в Анкаре 15-16 апреля пройдут переговоры представителей РФ и Украины по безопасности в Чёрном море», — заявили в эфире.
Напомним, что 24 марта на встрече делегаций России и США в Эр-Рияде обсуждался вопрос возобновления Черноморской зерновой инициативы. Соглашение направлено на обеспечение безопасности судоходства и недопущение применения силы в водах Чёрного моря.