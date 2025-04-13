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Регион
13 апреля, 12:20

Переговоры между Россией и Украиной состоятся в Турции

CNN Türk: В Анкаре 15-16 апреля пройдёт встреча Москвы и Киева по Чёрному морю

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

В Анкаре 15-16 апреля пройдут переговоры России и Украины по вопросам безопасности судоходства в Чёрном море. Такими данными поделился турецкий телеканал CNN Türk со ссылкой на Минобороны страны.

«В штабе ВМС Турции в Анкаре 15-16 апреля пройдут переговоры представителей РФ и Украины по безопасности в Чёрном море», — заявили в эфире.

Напомним, что 24 марта на встрече делегаций России и США в Эр-Рияде обсуждался вопрос возобновления Черноморской зерновой инициативы. Соглашение направлено на обеспечение безопасности судоходства и недопущение применения силы в водах Чёрного моря.

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Полина Никифорова
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