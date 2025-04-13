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13 апреля, 12:27

Достигается добрыми делами: Патриарх Кирилл объяснил отличие радости от веселья

Патриарх Кирилл: Радость и веселье имеют принципиальное отличие

Патриарх Кирилл. Обложка © Shiutterstock / FOTODOM / Nikolay Androsov

Патриарх Кирилл. Обложка © Shiutterstock / FOTODOM / Nikolay Androsov

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в храме Христа Спасителя в Вербное воскресенье пояснил, что между радостью и весельем существует определённая разница. В первом случае речь идёт о состоянии души, дарванном Господом, второе же является поверхностной эмоцией.

«Господь призывает нас к радости, и у многих людей слово «радость» ассоциируется с весельем. Радостно значит весело, а это совсем не так... Есть большая принципиальная разница между весельем и радостью», — сказал патриарх.

Глава РПЦ уточнил, что веселье не является грехом. И всё же отличия есть, ведь достичь радости можно исключительно совершая добрые дела и через молитвы.

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Ранее Life.ru публиковал духовное завещание старца Илия, ушедшего из жизни в марте. В своём последнем письме он призывал людей нести в мир свет и радость.

Мария Любицкая
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