Достигается добрыми делами: Патриарх Кирилл объяснил отличие радости от веселья
Патриарх Кирилл: Радость и веселье имеют принципиальное отличие
Патриарх Кирилл. Обложка © Shiutterstock / FOTODOM / Nikolay Androsov
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в храме Христа Спасителя в Вербное воскресенье пояснил, что между радостью и весельем существует определённая разница. В первом случае речь идёт о состоянии души, дарванном Господом, второе же является поверхностной эмоцией.
«Господь призывает нас к радости, и у многих людей слово «радость» ассоциируется с весельем. Радостно значит весело, а это совсем не так... Есть большая принципиальная разница между весельем и радостью», — сказал патриарх.
Глава РПЦ уточнил, что веселье не является грехом. И всё же отличия есть, ведь достичь радости можно исключительно совершая добрые дела и через молитвы.
Ранее Life.ru публиковал духовное завещание старца Илия, ушедшего из жизни в марте. В своём последнем письме он призывал людей нести в мир свет и радость.