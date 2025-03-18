«Неси свет и радость!»: Обнародовано духовное завещание старца Илия

Перед смертью схиархимандрит Илий (Ноздрин) оставил завещание. Его содержание опубликовал телеграм-канал «Спас».

В завещании духовник патриарха Кирилла призывает каждого человека к доброте, терпению и взаимопомощи. Он советует не гневаться, не осуждать, а уважать чужое мнение и избегать споров.

«Может, кому-то сейчас плохо и он на грани срыва… Не спеши на него орать, улыбнись, поздоровайся, будь ласков, любвеобилен. Помоги ближнему преодолеть трудности или беды, подставь плечико, подари платочек, иконочку, не бойся. Родной мой человек! Брат и сестра во Христе! Будь милостив! Неси свет и радость!», — указано в завещании Илия.