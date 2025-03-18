«Неси свет и радость!»: Обнародовано духовное завещание старца Илия
Старец Илий в завещании призвал каждого человека к доброте и взаимопомощи
Старец Илий. Обложка © ТАСС / Ura.ru / Анастасия Яковлева
Перед смертью схиархимандрит Илий (Ноздрин) оставил завещание. Его содержание опубликовал телеграм-канал «Спас».
В завещании духовник патриарха Кирилла призывает каждого человека к доброте, терпению и взаимопомощи. Он советует не гневаться, не осуждать, а уважать чужое мнение и избегать споров.
«Может, кому-то сейчас плохо и он на грани срыва… Не спеши на него орать, улыбнись, поздоровайся, будь ласков, любвеобилен. Помоги ближнему преодолеть трудности или беды, подставь плечико, подари платочек, иконочку, не бойся. Родной мой человек! Брат и сестра во Христе! Будь милостив! Неси свет и радость!», — указано в завещании Илия.
Напомним, что схиархимандрит Илий скончался в ночь на 15 марта в возрасте 93 лет. С конца 1980-х годов он исполнял роль духовника «Оптиной пустыни», способствуя восстановлению монастыря после 65-летнего запустения. В 2010 году он был возведён в сан схиархимандрита и стал духовным наставником патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 18 марта Илия похоронили у Воскресенской часовни в Оптиной пустыни.