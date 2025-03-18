«Небесный заступник»: В РПЦ вспомнили чудеса старца Илия, по которому скорбят патриарх и Вика Цыганова

При жизни схиархимандрит Илий пользовался большой популярностью среди верующих — и к нему постоянно хотели попасть, но это было достаточно сложно из-за постоянных разъездов и солидного возраста старца. Теперь, потеряв земного молитвенника, народ приобрёл небесного заступника, который обладает ещё большими возможностями и уже видит Бога не сквозь тусклое стекло, а лицом к лицу. Об этом Life.ru заявил священник, руководитель отдела по Культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии Владислав Береговой.

«Мы приобрели небесного заступника, поэтому так много людей будут ездить к его могилке. При жизни он славился не только личными добродетелями и силой молитвы, но и огромной любовью к людям, которые, приехав к нему, не оставались неутешенными, не оставались без ответа, без его молитвы. Множество дивных событий, настоящих чудес происходило по его молитвенному предстательству ко Господу даже тогда, когда человек не дерзал его о чём-то спрашивать», — заявил священник.

Даже находясь на расстоянии 500 километров, старец Илий не просто ощущал нужды людей, но знал до мельчайших деталей, что необходимо какой-либо семье в тот момент для выживания. По его молитвам происходило множество удивительных событий и чудес. Тропа к могиле старца никогда не зарастёт, ведь к пустому колодцу, как известно, никто не ходит, уверен собеседник Life.ru. По словам Берегового, на небесах стало на одного подвижника благочестия больше.