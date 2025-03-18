«Небесный заступник»: В РПЦ вспомнили чудеса старца Илия, по которому скорбят патриарх и Вика Цыганова
В РПЦ рассказали, чем запомнился духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий
Схиархимандрит Илий. Обложка © Wikipedia
При жизни схиархимандрит Илий пользовался большой популярностью среди верующих — и к нему постоянно хотели попасть, но это было достаточно сложно из-за постоянных разъездов и солидного возраста старца. Теперь, потеряв земного молитвенника, народ приобрёл небесного заступника, который обладает ещё большими возможностями и уже видит Бога не сквозь тусклое стекло, а лицом к лицу. Об этом Life.ru заявил священник, руководитель отдела по Культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии Владислав Береговой.
«Мы приобрели небесного заступника, поэтому так много людей будут ездить к его могилке. При жизни он славился не только личными добродетелями и силой молитвы, но и огромной любовью к людям, которые, приехав к нему, не оставались неутешенными, не оставались без ответа, без его молитвы. Множество дивных событий, настоящих чудес происходило по его молитвенному предстательству ко Господу даже тогда, когда человек не дерзал его о чём-то спрашивать», — заявил священник.
Даже находясь на расстоянии 500 километров, старец Илий не просто ощущал нужды людей, но знал до мельчайших деталей, что необходимо какой-либо семье в тот момент для выживания. По его молитвам происходило множество удивительных событий и чудес. Тропа к могиле старца никогда не зарастёт, ведь к пустому колодцу, как известно, никто не ходит, уверен собеседник Life.ru. По словам Берегового, на небесах стало на одного подвижника благочестия больше.
«Это тяжёлый момент для нашей страны, и, по-видимому, потому умирают сейчас великие отцы и старцы, чтобы принести нашему отечеству на небесах больше пользы, чем они приносили на земле», — сказал священник.
Схиархимандрит Илий ушёл из жизни в ночь на 15 марта в возрасте 93 лет. С конца 1980-х годов старец служил духовником Оптиной пустыни, играя ключевую роль в восстановлении монастыря после 65-летнего запустения. В 2010 году он был возведён в сан схиархимандрита и стал духовным наставником патриарха Кирилла. 17 марта в Оптиной пустыни попрощались со старцем, отдать дань уважения приехали сотни верующих из разных регионов России. Сегодня, 18 числа, в Казанском храме монастыря прошло отпевание, на которое также прибыл патриарх Кирилл. Старца похоронили у Воскресенской часовни в Оптиной пустыни. Скорбят из-за смерти Илия политики и звёзды, в том числе певица Вика Цыганова, актриса Лера Кудрявцева и губернатор Калужской области Владислав Шапша.