Духовника патриарха Кирилла похоронили у Воскресенской часовни в Оптиной пустыни

Схиархимандрита Илия (Ноздрина) похоронили у Воскресенской часовни в Оптиной пустыни, попрощаться со своим духовником приехал и патриарх Московский и всея Руси Кирилл . Отпевание старца состоялось в Казанском храме монастыря.

Напомним, что схиархимандрит Илий скончался в ночь на 15 марта в возрасте 93 лет. С конца 1980-х годов он исполнял роль духовника «Оптиной пустыни», способствуя восстановлению монастыря после 65-летнего запустения. В 2010 году он был возведён в сан схиархимандрита и стал духовным наставником патриарха Кирилла. Его вклад в историю русского православия оставил глубокий след.