Духовника патриарха Кирилла похоронили у Воскресенской часовни в Оптиной пустыни
Схиархимандрита Илия (Ноздрина) похоронили у Воскресенской часовни в Оптиной пустыни, попрощаться со своим духовником приехал и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Отпевание старца состоялось в Казанском храме монастыря.
Место погребения схиархимандрита Илия. Обложка © VK / Монастырь Оптина пустынь
«Место погребения схиархимандрита Илия будет находиться недалеко от часовни в честь Воскресения Христова», — сообщили в соцсетях «Оптиной пустыни».
Напомним, что схиархимандрит Илий скончался в ночь на 15 марта в возрасте 93 лет. С конца 1980-х годов он исполнял роль духовника «Оптиной пустыни», способствуя восстановлению монастыря после 65-летнего запустения. В 2010 году он был возведён в сан схиархимандрита и стал духовным наставником патриарха Кирилла. Его вклад в историю русского православия оставил глубокий след.