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18 марта, 11:40

Духовника патриарха Кирилла похоронили у Воскресенской часовни в Оптиной пустыни

Схиархимандрита Илия (Ноздрина) похоронили у Воскресенской часовни в Оптиной пустыни, попрощаться со своим духовником приехал и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Отпевание старца состоялось в Казанском храме монастыря.

Место погребения схиархимандрита Илия. Обложка © VK / Монастырь Оптина пустынь

Место погребения схиархимандрита Илия. Обложка © VK / Монастырь Оптина пустынь

«Место погребения схиархимандрита Илия будет находиться недалеко от часовни в честь Воскресения Христова», сообщили в соцсетях «Оптиной пустыни».

В «Оптиной пустыни» попрощались со старцем Илием
В «Оптиной пустыни» попрощались со старцем Илием

Напомним, что схиархимандрит Илий скончался в ночь на 15 марта в возрасте 93 лет. С конца 1980-х годов он исполнял роль духовника «Оптиной пустыни», способствуя восстановлению монастыря после 65-летнего запустения. В 2010 году он был возведён в сан схиархимандрита и стал духовным наставником патриарха Кирилла. Его вклад в историю русского православия оставил глубокий след.

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Wikipedia

Наталья Афонина
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