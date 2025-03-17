В «Оптиной пустыни» попрощались со старцем Илием
Схиархимандрит Илий (Ноздрин). Обложка © Оптина пустынь
В «Оптиной пустыни» прошло прощание со схиархимандритом Илием (Ноздриным), духовником патриарха Московского и всея Руси Кирилла и братии монастыря, который скончался в ночь на 15 марта. Сотни верующих из разных регионов России уже собрались в Казанском храме, самом большом храме обители, чтобы отдать дань уважения старцу.
Прощание со схиархимандритом Илием (Ноздриным) в Оптиной пустыни. Обложка © Telegram / Оптина пустынь
На сайте «Оптиной пустыни» было объявлено, что прощание начнётся в 12:00, но верующие начали прибывать раньше. Патриарх Кирилл возглавил отпевание и погребение старца. Днём всем хватало места в Казанском храме, однако ожидалось, что к вечеру количество людей значительно увеличится.
На подъездах к монастырю и на его территории дежурили полицейские, которые переведены в режим повышенной готовности, сообщает ТАСС.
Напомним, схиархимандрит Илий умер в ночь на 15 марта, в возрасте 93 лет. С конца 1980-х годов он был духовником «Оптиной пустыни» для восстановления монастыря после 65-летнего запустения, а в 2010 году стал возведён в сан схиархимандрита и принял духовное наставничество над патриархом Кириллом. Он оставил после себя глубокий след в истории русского православия. Его отпевание назначено на 18 марта.