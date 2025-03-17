В «Оптиной пустыни» попрощались со старцем Илием

В «Оптиной пустыни» прошло прощание со схиархимандритом Илием (Ноздриным), духовником патриарха Московского и всея Руси Кирилла и братии монастыря, который скончался в ночь на 15 марта. Сотни верующих из разных регионов России уже собрались в Казанском храме, самом большом храме обители, чтобы отдать дань уважения старцу.

Прощание со схиархимандритом Илием (Ноздриным) в Оптиной пустыни. Обложка © Telegram / Оптина пустынь

На сайте «Оптиной пустыни» было объявлено, что прощание начнётся в 12:00, но верующие начали прибывать раньше. Патриарх Кирилл возглавил отпевание и погребение старца. Днём всем хватало места в Казанском храме, однако ожидалось, что к вечеру количество людей значительно увеличится.

На подъездах к монастырю и на его территории дежурили полицейские, которые переведены в режим повышенной готовности, сообщает ТАСС.