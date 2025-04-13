Россиян предупредили, кому противопоказаны витаминные добавки

Бесконтрольный приём поливитаминных комплексов может нанести значительный вред здоровью. Об этом предупреждает доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов.

По его словам, в ключевую группу риска попадают люди с уже имеющимся гипервитаминозом или избытком минералов. Кроме того, при наличии гемохроматоза следует избегать препаратов с железом, поскольку это усугубляет патологическое накопление металла в тканях.

«Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) накапливаются в организме, и их передозировка может вызвать серьёзные осложнения. Гипервитаминоз витамина А, например, приводит к поражению печени, а избыток витамина D способен спровоцировать гиперкальциемию, негативно влияющую на почки и сердечно-сосудистую систему», — объяснил эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Для пациентов с хроническими заболеваниями риски ещё выше. При почечной недостаточности нарушается выведение избытка водорастворимых витаминов, что усиливает интоксикацию. Отдельные витамины группы В могут спровоцировать обострение аутоиммунных процессов. Беременным следует особенно осторожно относиться к витамину А и йоду — их избыток вызывает пороки развития плода и дисфункцию щитовидной железы.

Крайне важно принимать во внимание возможные взаимодействия между лекарствами. Например, витамин К может ослабить действие препаратов, разжижающих кровь, а кальций и железо способны ухудшить усвоение антибиотиков. Кроме того, избыточное потребление антиоксидантов может снизить эффективность химиотерапии. Следует помнить, что даже вспомогательные вещества в поливитаминах, такие как красители и стабилизаторы, иногда провоцируют аллергию.

Эксперт подчёркивает, что витаминные комплексы — это не БАДы, а лекарственные средства, требующие такого же ответственного подхода, как и любые другие препараты. Их бессистемный приём без медицинских показаний может принести больше вреда, чем пользы.