Врач дала 6 советов, как не заболеть после апрельского снегопада, даже если слегли все коллеги

Резкое похолодание в апреле, когда организм уже адаптировался к весенним условиям, может иметь несколько негативных последствий для здоровья. О том, как выстоять и не заболеть, Life.ru рассказала врач-терапевт Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Евгения Горбачева.

Чем можно заболеть из-за похолодания в апреле?

1. Иммунный ответ. В переходный период иммунная система может быть ослаблена, и резкие изменения температуры могут привести к простудам и вирусным инфекциям.

2. Гипотермия. Если температура падает значительно, существует риск переохлаждения, особенно если человек одет не по погоде.

3. Проблемы с сердечно-сосудистой системой. Резкие перепады температуры могут негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

4. Настроение и психоэмоциональное состояние. Похолодание может вызывать у людей чувство дискомфорта и даже депрессию, особенно если они ожидали тёплой погоды.

Как не заболеть в условиях апрельского снегопада?

1. Одевайтесь тепло. Используйте многослойную одежду, шапки, шарфы и перчатки, чтобы защитить дыхательные пути от холодного воздуха.

2. Увлажнение воздуха. Используйте увлажнители воздуха в помещениях, чтобы предотвратить сухость дыхательных путей.

3. Физическая активность. Регулярные физические упражнения помогут поддерживать иммунитет и улучшать общее состояние здоровья.

4. Сбалансированное питание. Увеличьте потребление овощей, фруктов, орехов и цельнозерновых продуктов. Также уделите внимание витаминам C и D, а также цинку, которые поддерживают иммунную систему.

5. Защита кожи. Используйте увлажняющие кремы и бальзамы для губ, чтобы защитить кожу от обветривания и сухости.

6. Гидратация. Пейте достаточное количество жидкости, чтобы поддерживать водный баланс и увлажнять слизистые оболочки.

Необязательно полностью возвращаться к зимнему режиму питания, но стоит уделить внимание укреплению иммунитета и защите кожи. Поддерживайте своё здоровье и будьте внимательны к своему организму в этот переходный период. Евгения Горбачева Врач-терапевт Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета