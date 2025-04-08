Врач дала 6 советов, как не заболеть после апрельского снегопада, даже если слегли все коллеги
Врач Горбачева: Витамины C и D поддержат иммунитет после апрельского снегопада
Апрельский снегопад в Москве. Фото © Life.ru
Резкое похолодание в апреле, когда организм уже адаптировался к весенним условиям, может иметь несколько негативных последствий для здоровья. О том, как выстоять и не заболеть, Life.ru рассказала врач-терапевт Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Евгения Горбачева.
Чем можно заболеть из-за похолодания в апреле?
1. Иммунный ответ. В переходный период иммунная система может быть ослаблена, и резкие изменения температуры могут привести к простудам и вирусным инфекциям.
2. Гипотермия. Если температура падает значительно, существует риск переохлаждения, особенно если человек одет не по погоде.
3. Проблемы с сердечно-сосудистой системой. Резкие перепады температуры могут негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний.
4. Настроение и психоэмоциональное состояние. Похолодание может вызывать у людей чувство дискомфорта и даже депрессию, особенно если они ожидали тёплой погоды.
Как не заболеть в условиях апрельского снегопада?
1. Одевайтесь тепло. Используйте многослойную одежду, шапки, шарфы и перчатки, чтобы защитить дыхательные пути от холодного воздуха.
2. Увлажнение воздуха. Используйте увлажнители воздуха в помещениях, чтобы предотвратить сухость дыхательных путей.
3. Физическая активность. Регулярные физические упражнения помогут поддерживать иммунитет и улучшать общее состояние здоровья.
4. Сбалансированное питание. Увеличьте потребление овощей, фруктов, орехов и цельнозерновых продуктов. Также уделите внимание витаминам C и D, а также цинку, которые поддерживают иммунную систему.
5. Защита кожи. Используйте увлажняющие кремы и бальзамы для губ, чтобы защитить кожу от обветривания и сухости.
6. Гидратация. Пейте достаточное количество жидкости, чтобы поддерживать водный баланс и увлажнять слизистые оболочки.
Необязательно полностью возвращаться к зимнему режиму питания, но стоит уделить внимание укреплению иммунитета и защите кожи. Поддерживайте своё здоровье и будьте внимательны к своему организму в этот переходный период.
Напомним, в минувшее воскресенье Москву и область засыпало снегом. При этом зимние погодные условия сохранятся в течение всей недели, а на грядущих выходных похолодает до -9 градусов ночью и снег пока не растает.