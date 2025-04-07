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7 апреля, 12:14

Психолог дал 3 совета, как справиться с рабочей неделей, если зима началась второй раз в году

Психолог Борисов: Мозг реагирует на снег в апреле как на стресс

Птичка не рада апрельскому снегу в Москве. Фото © Life.ru

Птичка не рада апрельскому снегу в Москве. Фото © Life.ru

Когда весна внезапно снова превращается в зиму — это не просто смена погоды. Это маленький эмоциональный откат, и мозг реагирует на него как на стресс. О том, как справиться с рабочей неделей в условиях апрельских снегопадов, Life.ru рассказал психолог, магистр психологии Егор Борисов.

Мы успели выдохнуть, расслабиться, перестроиться на «наконец-то тепло» — и тут снова перчатки, серость и усталость. Психика чувствует это как нарушение предсказуемости, а значит — как угрозу. Если чувствуете апатию, раздражение или упадок сил — это не лень, не «вы странные», а вполне закономерная реакция на резкую смену внешних условий. У природы, как и у жизни, бывают рецидивы.

Егор Борисов

Психолог, магистр психологии

По его словам, лучшее, что можно сделать, — не пытаться резко взбодриться, а, наоборот, притормозить и честно спросить себя: «Как мне сейчас хочется о себе позаботиться?»

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Для этого есть три простые техники:

  1. Не ускоряйтесь. Если всё внутри сопротивляется бодрому старту недели — дайте себе право на мягкий разгон. 15 минут тишины утром — это уже забота.
  2. Добавьте телу тепла. Заварите согревающий напиток, закутайтесь в мягкий свитер, погрейте руки о чашку. Это помогает психике почувствовать безопасность.
  3. Найдите свой якорь. Подумайте, что даст ощущение устойчивости прямо сегодня: конкретная задача, прогулка в тишине, разговор с человеком, которому можно не улыбаться для приличия.

Для осознанных людей такие погодные катаклизмы — хорошая возможность понаблюдать за тем, как вы реагируете, как вы сталкиваетесь со своим бессилием и способны ли вы его принять и прочувствовать, твёрдо стоя на ногах. В жизни много неопределённости, и даже сама природа нам напоминает об этом.

«Весна всё равно придёт. Но до тех пор важно быть внимательным к себе. Даже если за окном снова зима», — заключил эксперт.

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Напомним, в минувшее воскресенье Москву и область засыпало снегом. При этом зимние погодные условия сохранятся в течение всей недели, а на грядущих выходных похолодает до -9 градусов ночью и снег пока не растает.

Ольга Годуненко
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