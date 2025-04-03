Апрельский снегопад против рассады: Советы от Союза дачников тем, кто поспешил открыть сезон

После аномально тёплого марта, когда многие дачники в Подмосковье поторопились открыть сезон и приступить к посадкам, синоптики прогнозируют резкое похолодание. Союз дачников Подмосковья призывает садоводов и огородников принять срочные меры для защиты своих растений от грядущих заморозков.

Мы видим, что природа играет с нами в коварные игры, многие поверили в устойчивое тепло и высадили рассаду, теплолюбивые культуры. Сейчас главное — не допустить гибели этих посадок. Важно действовать оперативно, чтобы сохранить плоды своего труда. Никита Чаплин Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы

В первую очередь необходимо позаботиться о защите рассады, высаженной в открытый грунт. Чаплин советует использовать укрывной материал, например спанбонд или агроволокно: это самый простой и эффективный способ защиты от небольших заморозков. Укрывной материал создаст парниковый эффект и сохранит тепло вокруг растений.

Для более теплолюбивых культур, таких как помидоры, перцы и баклажаны, можно использовать временные плёночные укрытия или даже пластиковые бутылки, обрезанные снизу (особенно если у вас небольшое количество растений). Главное, не забудьте снять укрытие днём, чтобы растения получили достаточно света.

Не стоит забывать о деревьях и кустарниках. Молодые саженцы особенно уязвимы для заморозков. Их можно укрыть мешковиной или другим плотным материалом. Ветки деревьев можно обернуть старыми одеялами или ветошью.

Если ожидаются заморозки, можно использовать метод дождевания. Обильный полив перед заморозками создаёт вокруг растений своеобразный «ледяной панцирь», который защищает их от повреждений. Но важно помнить, что дождевание эффективно только при небольших заморозках. При сильном минусе этот метод может навредить растениям.

Союз дачников Подмосковья призывает не полагаться на удачу, а перестраховаться и защитить свои посадки, чтобы потом не сожалеть об утраченном урожае.

«Мы со своей стороны готовы оказывать консультационную поддержку дачникам по всем вопросам, связанным с защитой растений от заморозков. Мы уверены, что благодаря нашим совместным усилиям подмосковные дачники смогут успешно пережить эти сложные погодные условия и получить богатый урожай», — заключил Чаплин.