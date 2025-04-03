Засыпет ли Москву апрельским снегом? Подробный прогноз на выходные от Life.ru и синоптика

Несмотря на потепление, буквально через пару дней москвичей ждёт сюрприз от погоды: с 6 по 8 апреля столицу может засыпать снегом. Синоптик Никита Поповнин в беседе с Life.ru дал подробный прогноз погоды на грядущие выходные.

Так, до пятницы включительно в Москве будет очень тепло, солнечно и без осадков. Температура воздуха будет превышать климатическую норму почти в два раза: от +12 до +15. Единственное, что может немного испортить настроение, — это сильный ветер.

Однако с субботы, 5 апреля, на территорию столичного региона и центра европейской части России придёт масштабный циклон.

«В своей передней части он захватит очень холодную воздушную массу, что приведёт к резкому снижению температуры. Таким образом, в субботу будет в два раза холоднее, чем в пятницу: днём температура составит +5...+7 градусов. Погода также ухудшится: солнце сменится облачностью и начнутся осадки, пока ещё в виде дождя», — предупреждает Поповнин.

В ночь на воскресенье, 6 апреля, похолодает ещё сильнее, возможны даже слабые отрицательные температуры. Это значит, что осадки уже будут в виде снега. Днём снег, скорее всего, усилится, а температура воздуха останется невысокой — около +3...+5 градусов.

«Тем не менее в апреле норма дневной температуры составляет +7 градусов. Даже при отрицательной аномалии на следующей неделе днём ожидаются хоть и слабые, но положительные температуры. Поэтому серьёзных сугробов или продолжительного снежного покрова не предвидится. И очень важно отметить, что прогноз на воскресенье пока носит предварительный характер, поскольку точный прогноз возможен только за сутки-двое», — успокоил синоптик.

А вот кому стоит быть внимательными в эти дни — это автомобилистам и дачникам. Первым лучше без особой надобности не выезжать на дороги, особенно если они успели «переобуться», так как утром возможна гололедица. Вторым же следует повременить с рассадой и до мая оставить её на подоконниках.